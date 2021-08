Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii bucuresteni intervin, luni, pentru extragerea mai multor persoane surprinse de prabusirea unui mal de pamant in zona Bibliotecii Nationale, doi fiind scosi si transportati la spitale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.

