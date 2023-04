Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ciftci, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din Romania, celebra in lumea vedetelor, se afla intr-un scandal uriaș cu soțul ei. Bruneta a cerut un ordin de restricție impotriva barbatului cu care are doi copii. Am aflat de la ce a pornit totul și de ce s-a ajuns aici! Elena Ciftci face…

- Arabii din Timișoara se pregatesc sa construiasca o noua moschee și totodata au inceput demersurile pentru recunoșterea ca minoritate etnica in Romania. In replica, Muftiatul Cultului Musulman din Romania spune ca este o situație ingrijoratoare pentru comunitatea musulmana. Comunitatea araba din…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Onești, județul Bacau, a devenit un nou episod din seria neagra a distrugerii patrimoniului Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania (UGSR), inceputa in anii 1990.

- Asa arata o invingatoare! Iulia este o femeie care si-a regasit echilibrul in Romania, dupa ce si-a parasit casa din Ucraina, impreuna cu cei trei copii. Acum ii invata si pe copiii altor refugiati sa se bucure de viata.

- De cateva luni, Anamaria Prodan și-a refacut viața alaturi de un barbat misterios. Pe rețelele de socializare, impresara a postat prima fotografie cu noul iubit, insa a ales sa ii ascunda identitatea.Anamaria Prodan pare ca și-a revenit dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, iar in viața ei exista cineva.…

- Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili cine face parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. Cei trecuti in lista grupului anterior mentionat si sotii, sotiile, rudele, afinii acestora pana la gradul al doilea vor face parte din grupul extins al persoanelor…

- Sportivul Alex Richard Petho Podar, fost fotbalist și, mai nou, campion național la motociclism – hard enduro, care a fost desfigurat de manelistul Dani Mocanu, și-a dat fosta iubita in judecata. Tanara, declarata cea mai frumoasa ardeleanca la un concurs de miss, a primit vestea chiar inainte de ziua…