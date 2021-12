Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea scolilor si gradinitelor din judetul Covasna nu vor tine cursuri in ziua de 23 decembrie, cadrele didactice optand pentru organizarea de activitati non-formale in contextul pregatirilor pentru Craciun, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar. Potrivit inspectorului scolar general, Kiss…

- Doar 19 din cele 306 unitati de invatamant din judetul Covasna isi vor desfasura activitatea online, in aceasta saptamana, cu 8 mai putine decat saptamana trecuta, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar. Potrivit conducerii institutiei, 287 de scoli si gradinite vor functiona in sistem clasic,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca scolile si gradinitele pot trece la cursuri fata in fata prin decizie proprie, din ziua imediat urmatoare scaderii ratei de incidenta sub 3 la mie in localitate, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, cu informarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Brașova reevaluat și aprobat scenariile de funcționare a școlilor din județ. CJSU Brașov a adoptat duminica Hotararea nr. 221/2021, privind aprobarea scenariilor de funcționare in unitațile de invațamant preuniversitar incepand de astazi, 22 noiembrie.…

- Testarea elevilor trebuie facuta in familie, altfel unitatile de invatamant vor deveni focare de infectie, iar cele mai multe cadre didactice oricum vor refuza sa administreze elevilor testele de saliva, se mentioneaza intr-un comunicat remis sambata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI)…

- Rata de vaccinare a angajatilor din sistemul de invatamant din judetul Covasna se situeaza sub 45%, afirma conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit sefului ISJ, Kiss Imre, procentul este mai ridicat in randul cadrelor didactice si mai scazut in cel al personalului nedidactic si auxiliar.…

- Doua table interactive moderne au ajuns luni, 18 octombrie a.c., la Școala Generala „Avram Iancu” și la Liceul Teoretic „Korosi Csoma Sandor”din Covasna, in cadrul Campaniei „Scoli inteligente pentru tinerii covasneni”,inițiata de catre Felicia Maria Muntean, consilier local al orașului Covasna. Vorbindu-ne…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a anuntat, joi, ca va acorda fonduri pentru acoperirea cheltuielilor curente ale scolilor si gradinitelor din municipiu si a facut un apel catre parinti sa nu mai dea bani unitatilor de invatamant. Municipalitatea va aloca cate 150 de lei pentru fiecare copil de…