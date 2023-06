Majoritatea ţărilor UE resping impunerea unei taxe pentru finanţarea reţelelor de telecomunicaţii companiilor tehnologice La o intalnire cu comisarul industriei UE, Thierry Breton, care a avut loc joi, la Luxemburg, ministrii telecomunicatiilor din 18 tari fie au respins taxa pentru retea propusa pentru firmele de tehnologie, fie au cerut un studiu asupra necesitatii si impactului unei astfel de masuri, au spus sursele. Acest lucru a reflectat comentariile facute luna trecuta de grupul de reglementare din UE in domeniul telecomunicatiilor BEREC. Deutsche Telekom, Orange, Telefonica si Telecom Italia doresc ca Big Tech sa suporte o parte din costurile retelei, pe motiv ca datele si continutul lor reprezinta o mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

