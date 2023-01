„Majoritatea covarsitoare” a țarilor UE au votat marti in favoarea unor teste Covid sistematice pentru calatorii din China inainte ca acestia sa plece spre Europa, a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, relateaza AFP. Masura face parte din recomandarile unui comitet de experti in sanatate al Celor 27 (Comitetul pentru securitate sanitara) si va fi discutata miercuri in cadrul unei reuniuni menite sa pregateasca un raspuns coordonat al UE in fata unei explozii a numarului de infectii in China. Expertii in sanatate au examinat marti alte masuri propuse de Comisie, aceea de a impune…