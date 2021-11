Stiri pe aceeasi tema

- Unii cercetatori de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, spun ca suntem aproape de platoul valului 4 al pandemiei de COVID-19, in Romania.

- Romania este pe penultimul loc in Europa la vaccinarea anti-COVID-19 FOTO: RoVaccinare.ro. Capitala a atins un nou record - rata de incidenta a urcat la 12,65 cazuri de COVID la mia de locuitori. În acest context, Prefectura recomanda tuturor companiilor, de stat sau private,…

- Italia a devenit prima tara membra a UE care instituie certificatul sanitar COVID-19 obligatoriu pentru angajati, atat in sectorul public cat si in cel privat, o decizie cu caracter general care deschide o bresa in blocul comunitar, unde s-a recurs la aceasta masura de combatere a pandemiei intr-un…

- „In majoritatea țarilor europene testarea ramane cea mai importanta masura de combatere a pandemiei” Noile restricții preconizate de Guvern pentru combaterea pandemiei reprezinta o discriminare, considera Catalin Gherzan. „Guvernul da drumul din nou masurilor coercitive, punitive, procedand la fel ca…

- Conducerea Spitalului Judetean Buzau a anunțat ca suspenda de la 1 septembrie vizitele in unitatea medicala. Excepție vor face insa cazurile grave de la ATI, aparținatorii vor putea intra la pacient insa doar in condiții speciale.Masurile vin dupa creșterea numarului de cazuri de pacienți infectați…

- Vom avea, din nou, 1.000 de cazuri de coronavirus in fiecare zi, iar momentul nu este departe. Acesta este pronosticul pe care-l face medicul timișorean Virgil Musta, aflat inca de la inceputul pandemiei in prima linie de lupta cu coronavirusul. Spitalele incep sa se umple incet-incet de bolnavi de…

- Al patrulea val de infectare cu noul coronavirus a inceput in Germania, potrivit celui mai recent raport al Institutul Robert Koch (RKI), agentia nationala responsabila cu prevenirea si controlul bolilor. Categoriile mai tinere din randul populatiei sunt cele care au fost afectate in mod special de…

- Guvernul irlandez a anunțat joi ca 84 % din populatia tarii a fost vaccinata anti-Covid-19 cu schema completa, in timp ce peste 90 % a primit cel putin o doza de vaccin. Aceste cifre situeaza Irlanda in fruntea tarilor Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare indice de vaccinare completa, in linie cu tari…