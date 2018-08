Stiri pe aceeasi tema

- Cu emoții, Octavian Strunila, prezentatorul reality-show-ului ”Ultimul Trib”, care va fi difuzat in curand, la Antena 1, se pregatește de plecarea in exotica insula africana Madagascar....

- Desfiintarea industriei romanesti si concedierile masive din ultimii ani au facut ca Romania sa se confrunte cu o criza majora de personal in domeniile tehnice. Majoritatea electricienilor, sudorilor sau frezorilor depasesc varsta de 50 de ani si nu sunt generatii din spate care sa le continue meseria.

- O specie de banana salbatica ce ar putea detine secretul protejarii recoltelor de banane comestibile este pe cale de disparitie.Specia se gaseste in Madagascar, unde mai exista doar cinci arbori maturi.

- Judecatorii l-au achitat pe Iulian Danielescu, fost inspector sef al ISJ Braila, in prezent director al Colegiului “Balcescu” din Braila, alaturi de alti profesori si inspectori scolari intr-un dosar de coruptie, in care principalele acuzatii sunt luarea de mita si abuz in serviciu.

- Candidata independenta la Primaria Chisinau, Silvia Radu, este intens mediatizata in context pozitiv de catre sase din zece cele mai populare televiziuni din Moldova conform ultimului sondaj BOP. Este vorba despre: Prime TV, Publika TV, Canal 3, Canal 2, Moldova 1 si RTR. Alti doi candidati, Andrei…

- Dispozitiile din regulamentele parlamentare trebuie aplicate cu buna-credinta, astfel incat principiul "majoritatea decide, opozitia se exprima" sa inlature orice exercitare abuziva a drepturilor procedurale, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a respins sesizarea…