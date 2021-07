Stiri pe aceeasi tema

- In iulie, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau va demara și mai puține programe de formare profesionala pentru șomeri fața de numarul, și așa mic, inițiat in lunile anterioare din acest an. Practic, instituția județeana va deschide luna viitoare doar un curs de calificare,…

- Viitorii absolvenți din promoția 2020-2021 trebuie sa știe ca ar fi bine sa se inscrie in timp util la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau, daca vor sa se bucure de indemnizație de șomaj, in cazul in care nu-și continua studiile. Ei sunt așteptați sa se inregistreze la AJOFM…

- La sfarșitul lunii aprilie 2021, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș erau inregistrați 6.616 de șomeri, din care 3.148 de femei, rata șomajului fiind de 2,81%. "Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,85%, in aceasta luna acest indicator…

- In primele patru luni ale anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș au fost incadrate in munca 1.230 de persoane, dintre care 602 de femei. "Din totalul persoanelor ocupate…

- Și in aceasta luna in județul Bacau a fost demarat un numar foarte mic de programe de formare profesionala pentru șomeri. Astfel, la mijlocul lui mai Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) a deschis numai doua cursuri, la care participa, in total, 30 de șomeri. Jumatate dintre ei…

- Social Rata șomajului a ajuns la 6,22 la sfarșitul lunii aprilie mai 19, 2021 10:55 Rata somajului inregistrat in județul Teleorman, la sfarșitul lunii aprilie, a fost de 6,22%, mai mica cu 0,39% fața de luna precedenta si cu 0,09 % mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior, transmit reprezentanții…

- Sumele platite de statul roman de la bugetul special pentru șomajul tehnic in Timiș a atins un maxim de aproape jumatate din totalul banilor dați anul trecut intr-o singura luna. A fost mai 2020, vorbim de 119 milioane de lei, arata datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Valoarea…