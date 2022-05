Majoritatea românilor consideră războiul din Ucraina o problemă critică pentru România. Câți văd Rusia „un stat prieten” Razboiul din Ucraina este considerat o problema critica pe termen mediu si lung la adresa tarii noastre de 44% dintre romani, o problema importanta – de 40%, o problema neimportanta – de 2%, iar 14% nu stiu sau nu au raspuns la intrebare, potrivit unui studiu Avangarde realizat in luna mai. Conform acesteia, 64% dintre romani percep Rusia drept stat inamic, in timp ce 2% o considera stat prieten, iar 18% stat competitor si 16% nu stiu sau nu au raspuns. Republica Moldova este considerata stat prieten de 64% dintre respondenti, in timp ce 15% o considera stat competitor, 2% – stat inamic, iar 19%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

