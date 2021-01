Stiri pe aceeasi tema

- Un procentaj de 94,37% dintre membrii Sindicatului Europol participanti la un sondaj considera ca Executivul nu va mai putea controla masurile stabilite de lege pentru prevenirea infectarii in cazul in care politistii nu vor mai actiona in prima linie. Potrivit rezultatelor sondajului date luni publicitatii,…

- BRUXELLES, 29 DEC - Sputnik. Beijingul a inregistrat 19 contaminari pe plan local si trei cazuri asimptomatice, de la 18 decembrie, cand au fost descoperite primele cazuri. Majoritatea persoanelor infectate cu noul coronavirus se afla in districtul Shunyi, care le-a interzis livratorilor sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca polițiștii din Alba investigheaza mai multe fapte de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals la o companie de distribuție a gazelor, in urma carora facturile au fost majorate cu aproximativ 10%. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte…

- Guvernul a discutat in ultima ședința un proiect de ordonanța care prevede ca studenții de la Universitatea de Medicina sa fie recompensați cu 2.500 lei lunar daca se inscriu ca voluntari in ingrijirea pacienților cu COVID-19. Executivul spera ca astfel sa atraga aproximativ 3.000 de voluntari intr-o…

- Sindicatul Europol anunța ca un polițist de la IPJ Gorj, diagnosticat cu Covid-19, a murit duminica seara. Conform sursei citate, numarul polițiștilor infectați a depașit 5000 de cazuri din totalul de aproximativ 70.000 de cadre care sunt in strada. Sindicaliștii ii solicita ministrului de Interne Marcel…

- Polițiștii din București au dat amenzi in valoare de peste 600.000 de lei in urma verificarilor din weekend pentru nerespectarea masurilor impotriva coronavirusului. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei , oamenii legii au facut controale, in weekend, in peste 3.300 de piețe, magazine mari,…

- Bucureștenii au primit, marți, un mesaj de RO-Alert prin care sunt informați ca indicele privind rata de infectare cu Covid-19 a depașit 3 la mia de locuitori, fiind avertizați sa respecte masurile sanitare. Locuitorii Capitalei sunt avertizați sa respecte masurile sanitare pentru a evita raspandirea…

- Majoritatea patronilor de terase și restaurante din București nu respecta masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Drept dovada, patru dintre cele 7 restaurante sau terase verificate de politisti in parcul Herastrau au primit amenzi de aproape 60.000 de lei.