Stiri pe aceeasi tema

- DREPTURI SALARIALE… Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si reprezentantii sindicatelor din Sanatate au semnat contractul colectiv de munca la nivel de sector de activitate, primul document semnat dupa legea salarizarii, care stabileste drepturile si indatoririle salariatilor. “Este primul contract de…

- Angajatorii din județ, verificați de ITM Teleorman in luna septembrie in Economie / on 30/10/2019 at 13:03 / Inspectorii de munca din cadrul Compartimentului Securitate și Sanatate in Munca al ITM Teleorman au efectuat, pe parcursul lunii septembrie, 82 de controale pe linie de securitate si sanatate…

- "Angajatorii cu locuri de munca in condiții deosebite aveau obligația sa normalizeze condițiile de munca, intr-o anumita perioada de timp, conform prevederilor din domeniul muncii și securitații și sanatații in munca, 31 decembrie 2018 fiind ultimul termen stabilit prin OUG nr 65/2015, care a completat…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate organizeaza vineri, de Ziua Armatei, un miting de protest in Piata Victoriei, ca urmare a nemultumirilor legate de discriminarile din Legea salarizarii unitare si Legea pensiilor. "Am hotarat (...) sa organizam un miting de protest in Piata Victoriei,…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate organizeaza vineri, de Ziua Armatei, un miting de protest in Piata Victoriei, ca urmare a nemultumirilor legate de discriminarile din Legea salarizarii unitare si Legea pensiilor. "Am hotarat (...) sa organizam un miting de protest in Piata…

- Președintele Klaus Iohannis a intors Parlamentului spre re-examinare legea care instituie amenzi mai mari pentru angajatorii care nu respecta prevederile legale și le impun angajaților sa munceasca excesiv, depașind numarul maxim de ore suplimentare permis de lege. Legea, adoptata pe 18 septembrie…

- Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu platesc orele suplimentare/ Violeta Raduț: “Se repara o situație ce poate fi calificata inechitabila” in Politic / on 19/09/2019 at 10:34 / Angajatorii care incalca prevederile legale referitoare la munca suplimentara vor risca amenzi mai mari…