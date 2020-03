Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea incendiilor din estul Australiei a fost stinsa, sambata, in urma ploilor torentiale, insa focul continua sa faca ravagii in sud si sud-estul tarii, au anuntat autoritatile locale, potrivit news.ro.In statul New South Wales, au ramas 75 de focare de incendii active din 100 cate…

- Folosind mai multi sateliti, agentia spatiala a analizat fumul si aerosolii care vin dinspre incendiile devastatoare din Australia. Agentia spatiala a afirmat ca fumul a circulat "pe aproape jumatate din suprafata Pamantului" si a afectat calitatea aerului in mai multe tari. Australia…

- In Australia, incendiile de vegetație s-au transformat intr-o catastrofa de proporții naționale. Flacarile au fost intreținute de canicula și de seceta. In urma incendiilor au murit 24 de oameni, dar și peste 1 miliard de de animale. Autoritațile spun totuși ca exista anumiți oameni direct vinovați…

- ​Turneul challenger de tenis de la Canberra, la care participa si Marius Copil, a fost mutat la Bendigo, din cauza incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza News.ro. Canberra este afectata de incendiile de vegetatie din Australia, spre deosebire de orasul Bendigo, care va gazdui competitia…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA. Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau sa isi protejeze…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis vineri de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF), citat de agentia DPA. Personalul militar specializat va fi dislocat imediat la paisprezece…