Majoritatea germanilor cred că Turcia ar trebui exclusă din NATO din cauza ofensivei în nordul Siriei Majoritatea germanilor cred ca Turcia ar trebui exclusa din NATO din cauza ofensivei Ankarei in nordul Siriei, potrivit unui sondaj al YouGov comandat de DPA. Conform sondajului citat, 58% dintre participantii la sondaj sunt pentru excluderea Turciei din Alianta Nord-Atlantica, in timp ce 18% sunt impotriva unei astfel de decizii. O majoritate chiar mai mare a respondentilor sunt favorabili unei pozitii mai dure a guvernului german fata de Turcia: 61% sunt pentru sanctiuni economice, iar 69% sunt de acord cu instituirea unui embargou total asupra exporturilor de arme. Dupa lansarea ofensivei turce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

