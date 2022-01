Stiri pe aceeasi tema

- 82% dintre europeni și-ar dori sa poata șterge definitiv ceva postat pe profilul lor de socializare in 2021, arata un studiu realizat de Karpersky. Potrivit unui comunicat al companiei, Kaspersky a prezentat rezultatele unui sondaj european care investigheaza nivelurile de conștientizare și…

- Profilul consumatorului care se adreseaza CSALB s-a modificat in ultimii doi ani. In 2021 profilul acestuia este al unui barbat din București, cu varsta cuprinsa intre 41-50 de ani, care are un credit de nevoi personale in lei și care solicita bancii diminuarea costului creditului. „Majoritatea dintre…

- ​​Consumatorii europeni vor avea, de la 1 ianuarie, dreptul legal la o soluție - o reducere de preț sau rezilierea contractului și rambursarea sumei platite - atunci când conținutul digital cumparat online (de exemplu, muzica sau software descarcate) și serviciile digitale sunt defectuoase, a…

- „Ne așteptam, oricum, care ratele de infectare sa creasca, iar specialiștii au spus deja ca se va inregistra un trend crescator. Inerent, dupa o perioada de socializare, crește rata, dar depinde de noi cu cat va crește. Majoritatea oamenilor sunt vaccinați, deci testarea și vaccinarea trebuie sa se…

- Deputații PAS din comisia economie, buget și finanțe, au refuzat sa includa pe ordinea de zi inițiativa PSRM cu privire la acordarea compensațiilor pentru consumul de gaz natural. Majoritatea parlamentara a respins propunerea socialiștilor de a examina proiectul care prevede ca cetațenii sa achite 4,30…