- Constructorul american de mașini de lux și-a anunțat in mod oficial planurile sale de a intra in Formula 1 la mijlocul acestui deceniu. Anunțul vine dupa ce General Motors, grupul care deține Cadillac, a incheiat un parteneriat cu echipa americana Andretti Global. In prezent, cea din urma echipa concureaza…

- In taberele de cazare temporara a refugiaților din județul Suceava se afla in prezent 155 de persoane la o capacitate totala de 928 de locuri. Majoritatea refugiaților, 140 la numar, sunt cazați in casuțele modulare din Radauți. Alte 14 persoane stau la corturi iar o singura persoana, o femeie, este…

- In ziua in care va incepe Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, piloții din Formula 1 au fost intrebați ce echipa cred ca vor caștiga turneul final. Majoritatea au ales reprezentativele din țarile natale, dar unii dintre piloții din Marele Circ, in special cei ai caror țari nu s-au calificat, au…

- Austria nu este de acord cu extinderea spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de Interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta.

- Mick Schumacher, 23 de ani, a ramas fara contract la Haas. Baiatul legendarului pilot de Formula 1 va trebui sa iși gaseasca o alta echipa daca vrea sa continue in Marele Circ. Dupa ce Mick Schumacher și Haas au anunțat incetarea colaborarii, echipa manageriata de Guenther Steiner a dat publicitații…

- Echipa americana Haas nu i-a prelungit contractul lui Mick Schumacher (23 de ani), care va parasi Formula 1 dupa doi ani. In locul acestuia, la volanul monopostului alb se va afla in 2023 alt pilot neamț, Nico Hulkenberg (35 de ani). Vestea finalului de sezon in Formula 1: cu 3 zile inaintea ultimei…

- Miliardarul Dietrich Mateschitz, fondator al companiei Red Bull, care a murit pe 23 octombrie , a lasat instrucțiuni clare ca toți angajații sai din Austria, in jur de 2.000 de oameni, sa primeasca un bonus de 3.000 de euro, scrie publicația Heute . Pe langa salariile pe luna octombrie, mii de angajați…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment.