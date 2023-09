De cand presedintele Tayyip Erdogan a fost reales in mai, autoritatile au crescut puternic ratele dobanzilor si si-au stabilit obiectivul de a reduce detinerilede lire in valoare de aproape 130 de miliarde de dolari, in conturile cunoscute sub numele de KKM. Banca centrala protejeaza depozitele de depreciere in conformitate cu KKM, o lege adoptata la sfarsitul anului 2021 pentru a opri o prabusire istorica a monedei. Dar de atunci, lira a pierdut inca 50% din valoare – inclusiv 25% de la alegerile din acest an – marind costurile schemei si testand increderea in moneda exact in momentul in care…