- Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia de Covid-19 le va afecta in continuare operațiunile, iar evoluția generala a afacerilor va deveni satisfacatoare fie in a doua jumatate a anului 2021, fie in 2022, conform unui sondaj realizat de Colliers…

- Capitala Rusiei, Moscova, confruntata cu o noua crestere a numarului de infectari cu coronavirus, le-a cerut vineri locuitorilor sai in varsta de peste 65 de ani sa se izoleze la domiciliu, iar companiilor sa recurga la telemunca, transmite AFP.

- Duminica, 30 august, ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a calificat drept “inacceptabile ” derapajele ce au avut loc sambata, la Berlin, cu prilejul imensei manifestații impotriva restricțiilor legate de pandemia Covid-19. A condamnat in special tentativa de patrundere in Reichstag (parlamentul…

- Raspunsul imunitar al femeilor impotriva COVID-19 ar putea fi mai puternic decat cel al barbatilor. Acest detaliu ar putea reprezenta o posibila explicatie pentru faptul ca acestia din urma sunt afectati intr-o masura mai mare de forme grave ale bolii cauzate de noul coronavirus, se arata intr-un studiu…

- Pragul de 16 milioane de contaminați cu coronavirus este cu mult depașit. La fel al celor 650.000 de decedați, din cauza virusului ucigaș. Surse competente medicale spun ca un alt prag ar mai putea fi foarte curand depașit: riscul reimbolnavirii celor 10 milioane de persoane considerate vindecate. Se…

- Daca Directia de Sanatate Publica dispune suspendarea activitatii unei companii ca urmare a identificarii de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toti angajatii, cu exceptia celor aflati in concediu medical, vor beneficia de acordarea indemnizatiei de somaj tehnic, din bugetul asigurarilor pentru somaj.…

- In laboratoarele din țara ale rețelei Regina Maria au fost prelucrate pana acum cele mai multe teste RT-PCR pentru diagnosticarea COVID-19 din mediul privat. Cu o capacitate de testare de 1210 teste/zi, laboratoarele efectueaza peste 10% din testele procesate la nivel național. Inregistrand, pana in…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca va propune acoperirea somajului tehnic de catre stat pentru angajatii sanatosi care isi pierd temporar locul de munca din cauza inchiderii companiei de catre autoritati, in cazul apariției unor focare de coronavirus.