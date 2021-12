Stiri pe aceeasi tema

- Studiu SoftOne Group Un studiu efectuat de SoftOne (membru al grupului de investiții Olympia) in randul a 6.000 de clienți Cloud din Europa de Sud-Est arata ca posibilitatea de a accesa informațiile de business de la distanța este principalul beneficiu oferit de soluțiile Cloud pentru 9 din 10 companii,…

- Ca senator, sunt membru in Comisia pentru energie, infrastructura energetica și resuse minerale și, de la 1 septembrie 2021, dețin funcția de Chestor al Senatului Romaniei. Din februarie 2021 sunt membru in Delegația Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Procesului de Cooperare in Europa…

- Comisia Europeana a aprobat astazi, al optulea contract cu o companie farmaceutica in vederea achiziționarii vaccinului potențial impotriva COVID-19 produs de aceasta. Contractul cu Valneva prevede posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achiziționeze aproape 27 de milioane de doze in 2022.…

- Ungaria ajuta Romania! Trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilație non-invaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir. Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania pentru a ajuta aceasta tara sa gestioneze…

- Conform unei analize Economica.net, retailerul de bricolaj Dedeman se afla printre primii zece jucatori Europa de Sud-Est, alaturi de nume internaționale precum Kaufland, Lidl și Carrefour. Conform datelor analizate de Economica.net, cel mai mare profit net dintre toate companiile de retail din Europa…

- „2347 persoane au murit in ultimele 7 zile.Oboseala și apasarea acestui plin val 4 par sa ne spulbere și ultima farama de energie.Se lupta pe toate fronturile, cu toate resursele, cu toata bunavoința...Dar, la finalul zilei nu suntem roboți, iar epuizarea iși spune cuvantul și se arata chiar și intr-o…

- Reluarea zborurilor Cluj – Dubai raspunde necesitaților de conectivitate ale pasagerilor pe toate segmentele de trafic - business, etnic sau turistic, oferind astfel posibilitatea de a calatori mai departe spre diverse destinații din întreaga lume, respectiv…

- Prin noul imprumut de la EFSE, BT Mic continua sa faciliteze accesul la finantare in lei a companiilor mici. Antreprenorii pot aplica online pentru finantare, pe site-ul BT Mic. De la inceputul pandemiei, BT Mic a finantat peste 5.000 de firme. BT Mic lucreaza in prezent cu peste 13.000 de business-uri…