Majoritatea companiilor apreciază că automatizarea proceselor repetitive a îmbunătăţit experienţa de lucru (analiză) Noua din zece companii din diferite industrii considera ca automatizarea proceselor repetitive a imbunatatit experienta de lucru in interiorul organizatiei, iar doi din trei respondenti au observat o crestere a productivitatii, reiese din datele unui studiu de specialitate, citat de unul dintre partenerii de marketing pentru o serie de retele de socializare. Conform Product Lead, o analiza publicata in primavara acestui an de Zapier.com arata ca 88% dintre companiile participante au declarat ca automatizarea le permite sa fie mai competitive in raport cu companiile mai mari, fara ca acest lucru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caștigurile pe acțiune sunt prognozate sa se aprecieze cu peste 63% pentru companiile de pe Wall Street in trimestrul 2 din 2021. Sectoarele auto, de materii prime, industrial, de energie și financiar sunt așteptate sa inregistreze performanțe superioare. Sezonul de raportari financiare la…

- Veniturile generate de companiile care activeaza in industria IT au depasit valoarea de 33,1 miliarde lei in 2020, echivalentul unei cresteri de peste 2,5% fata de anul 2019, noteaza o analiza realizata de Termene.ro, citata de ZF. Analiza a luat in calcul situatiile financiare din perioada…

- Majoritatea companiilor globale(87%) vor sa dezvolte facilitatile necesare pentru munca la distanta, in timp ce 61% mizeaza pe accelerarea agendei digitale, se arata in sondajul Deloitte Global Shared Services & Outsourcing Survey. Aceasta strategie apare ca o schimbare cheie pentru companiile care…

- Cele mai mari 5 companii și grupuri de companii, afaceri cumulate de peste 7,5 mil. euro; REI Grup și-a imbunatațit marja profitabilitații, la 73% pentru REI Finance Advisors și 63% pentru REI International Consulting; Piața de consultanța, afectata de incertitudinile ce vizeaza proiectele depuse prin…

- Majoritatea romanilor (80%) care apeleaza la un broker de credite prefera sa achizitioneze imobile foarte spatioase, iar 10% sa isi renoveze locuinta actuala, potrivit datelor unei companii de profil remise marti AGERPRES. Conform unei analize interne, volumul creditelor intermediate de…

- Companiile imobiliare din Europa se așteapta la o creștere a investițiilor pe piața imobiliara in a doua jumatate a acestui an, dupa scaderea din 2020, dinamica acestora depinzand insa de campaniile de vaccinare a populației și de masurile adoptate de guverne ca raspuns la criza, conform PwC, arata…

- ​Guvernul se angajeaza într-o reforma a companiilor de stat, aceasta fiind una dintre condițiile ca Planul Național de Redresare și Reziliența sa fie acceptat la nivelul UE. "PNRR este un instrument de reforma, pentru asta a fost inventat. Fara reforme substantiale nu va trece acest plan",…

- Autoritatea Europeana de Supervizare a Asigurarilor si Pensiilor Ocupationale (EIOPA) va derula teste de stres in randul companiilor europene de asigurari pentru a analiza impactul unui scenariu prelungit al pandemiei de coronavirus (COVID-19), care ar putea afecta valoarea investitiilor si nivelul…