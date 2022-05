Majoritatea aplicaţiilor de învăţare online colectează şi vând datele elevilor Pandemia a dus la o adevarata explozie a invatatului la distanta, care a implicat folosirea a numeroase servicii si aplicatii de comunicare, predare si invatare remote. Automat, a crescut si numarul de servicii si aplicatii care ofereau astfel de functii. Insa, majoritatea acestor aplicatii au politici confuze si, uneori, chiar inselatoare de-a dreptul, in ceea ce priveste intimitatea elevilor si studentilor, a datelor colectate de la acestia si a ceea ce se intampla cu aceste date dupa ce sunt colectate. Human Rights Watch a analizat 164 de astfel de aplicatii de invatat de la distanta, disponibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

