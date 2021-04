Ajutat de o economie in revenire și de o campanie de vaccinare eficienta, care incepuse insa inainte ca el sa ajunga la Casa Alba, președintele democrat beneficiaza de o lunga perioada de miere, in relația cu electoratul american, arata un sondaj Reuters/Ipsos . Obstacolele mai mari abia urmeaza, unul dintre ele fiind planul sau major de investiții in infrastructura, contestat de mulți republicani. Mai bine de jumatate din populația SUA aproba activitatea președintelui Joe Biden dupa aproape 100 de zile de guvernare, arata un sondaj Reuters/Ipsos, un nivel de sprijin de care predecesorul sau,…