- In Duminica Floriilor, cand praznuim intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim, sa ne intoarcem cu smerenie si incredere spre Dumnezeu, sa ne rugam sa ocroteasca familiile noastre, comunitatea baimareana. Sa ne intoarcem cu bunatate spre cei din jurul nostru, aflati in nevoie. Sa lasam comuniunea…

- Fostul international Mirel Radoi este noul manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, a anuntat miercuri site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala…

- Neymar, atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, a afirmat ca "nimic nu este imposibil" in returul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda victoriei obtinuta de madrileni (3-1) in prima mansa, miercuri seara, pe "Santiago Bernabeu". "Analiza mea…

- Dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta a primit cel de al 53 lea termen de judecata. Ieri, Iulia Casian, judecator al Tribunalului Constanta investit cu solutionarea cauzei, a stabilit noul termen pentru data de 16 aprilie, pentru continuarea procedurii. Conform portalului instantelor…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC) a amendat cu 50.000 de euro clubul Lazio dupa ce Stadio Olimpico a fost impanzit de abtibilduri reprezentand-o pe Anne Frank in tricoul echipei AS Roma, la 22 octombrie 2017. Comisia de Disciplina a apreciat ca Lazio a instaurat masurile…

- "Doamna Oana Zavoreanu vreau sa va spun ca sunt o fata curata si sunt domnisoara, eu m-am gindit sa va fac un bine pentru ca asa e in viata, in viata tre' sa fim oameni buni si as vrea sa fiu o mama TEROGATA. Sa va fac eu copilul dumneavoastra daca sunteti de acord si eu cred ca n-o sa pierdeti niciodata.…