Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca din Caras Severin a anuntat rezultatele actiunilor facute de inspectorii sai in luna mai. Inspectorii au organizat 210 controale, din care 119 in domeniul relatiilor de munca si 91 in domeniul securitatii si sanatatii in munca, aplicandu-se amenzi contraventionale in…

- Un ONG ii solicita companiei Amazon sa imbunatateasca conditiile muncitorilor care fabrica Echo si Kindle in China, reinnoind ideea ca CEO-ul Jeff Bezos ar fi devenit cel mai bogat om din lume pe spatele angajatilor cu salarii mici, relateaza Mediafax . Organizatia non-guvernamentala China Labor Watch…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania trage un semnal de alarma cu privire la posibila discontinuitate a asigurarii tratamentului cu interferon free pentru pacientii cu hepatita C. Reprezentanții pacienților cu afecțiuni hepatice cer Ministerului Sanatatii si CNAS sa urgenteze ...

- Casa Naționala de Asigurari Sociale este in proces de scanare a datelor din carnetele de munca pentru a completa conturile persoanelor beneficiare de asigurari sociale cu informația privind stagiul de munca realizat pana la 1 ianuarie 1999. Angajatorii urmeaza sa prezinte la oficiul CNAS din raza de…

- N.Dumitrescu Ca si cand n-ar fi fost suficient, orgoliile politice din Consiliul Local Ploiesti – prezente inca de la constituire, in vara anului 2016 – au mai inregistrat o noua faza, care se lasa, din pacate, cu victime colaterale, nimeni altii decat ploiestenii. Despre ce este vorba? Neaprobarea,…

- Angajatii de la Transport Calatori Express Ploiesti au declansat conflictul de munca si asteapta o intalnire, pentru conciliere, convocata de Inspectoratul Teritorial de Munca. Sindicalistii cer aprobarea contractului colectiv de munca si spun ca vor declansa greva generala daca partile nu vor ajunge…

- Ințial anunțata ca parte dintr-un proiect cu finanțare europeana, reabilitarea cladirii Primariei va incepe pe fondurile orașului, de luna viitoare. Anunțul a fost facut de primarul Ilie Bolojan, la finalul ședinței extraordinare a Consiliului local, de ieri. Edilul a precizat ca luna…

- Violeta Stoica Ședința extraordinara a consilierilor locali ploieșteni, programata pentru maine, are toate șansele sa stea pe un adevarat butoi cu pulbere, din cauza unui subiect care a fost intotdeauna fierbinte in oraș: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societații de transport public,…