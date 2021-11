Stiri pe aceeasi tema

- Fara doar și poate, Liviu Varciu a fost cel mai bine platit solist al anilor 2000. Melodiile scoase de LA, formația sa, au ajuns peste noapte cele mai sonore in acea perioada. Oriunde te duceai, ”Femeia”, ”Toata viata mea” si ”Ochii tai” (melodiile care au fost precedate de manelele de astazi) erau…

- Unii pensionari care au pensia pentru limita de virsta mai mica de doua mii de lei, nu și-au primit majorarile promise de actuala guvernare, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Batrinii au povestit ca suma s-a marit doar cu 40 sau 80 de lei, ceea ce inseamna ca pensiile lor au fost doar indexate,…

- Bateristul Ronnie Tutt, care a cantat cu Elvis Presley din 1969 pana la decesul starului, a murit pe 16 octombrie, la varsta de 83 de ani, potrivit BBC. Sotia lui, Donna, a declarat pentru TMZ ca muzicienul a murit sambata, din cauze naturale, in casa lui din Tenessee, dupa ce de multa vreme suferea…

- Eliminarea exceptiilor la taxarea muncii, cum sunt scutirile acordate angajatilor din IT si constructii, trebuie discutata la pachet cu o diminuare treptata a poverii fiscale pe munca, a declarat ministrul demis al Finantelor, Dan Vilceanu, in emisiunea Ora de Profit.ro, explicand ca trebuie analizata…

- Dupa un accident vascular total, al trunchiului cerebral, am intrat intr-un fel de coma vreo 5 zile și dupa ce m-au scos din coma, imediat familia mea m-a mutat aici, la Spitalul Sfantul Sava, deci cam la 7 zile de la accident. Cand am ajuns, mișcam doar ochii, atat, cu care nu vedeam, doar…

- S-a scris despre el in peste 20 de limbi și a ajuns chiar și in paginile cotidianului american "The Washington Post". Celebrul fotograf Zaharia Cusnir revine in actualitate deși nu mai este printre noi.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna s-a definit a fi "liberal si in credinta, si in valori", in timp ce copresedintele Dacian Ciolos a precizat ca este "si progresist, si traditionalist". Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea…

- Un apel la 112 anunța ca la o petrecere muzica este data foarte tare și deranjeaza vecinii. Polițiștii s-au mobilizat și au ajuns imediat la fața locului. Soțul sarbatoritei ar fi fost in stare avansata de ebrietate și a devenit violent cand i s-a cerut sa se legitimeze, spun polițiștii. Astfel, oamenii…