Stiri pe aceeasi tema

- Prima creștere la pompa va avea loc chiar din prima zi a anului. Și asta deoarece de la 1 ianuarie se aplica prima creștere a... The post Noul an vine cu scumpiri. Prețul la benzina și motorina va crește appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Compania de Apa Arad anunța ca in perioada 4 – 15 decembrie 2023 se vor executa lucrari de reparații și intreținere la instalațiile electrice din... The post Presiunea apei potabile s-ar putea sa fie scazuta la Arad și mai multe localitați din județ intre 4 și 15 decembrie appeared first on Special…

- Luna octombrie a adus un progres destul de bun pe primele doua loturi ale Autostrazii Moldovei A7, Asocierea Pizzarotti-Retter ajungand la 34% execuție pe lotul 1 Ploiești – Mizil, cu 5 procente evoluție fața de graficul anterior, iar Asocierea Trace-Coni la 30 %, potrivit actualizarii de șantier pe…

- O companie aeriana din China a vandut din greșeala, in urma unei erori de sistem, bilete cu doar 10 yuani, echivalentul a 1,40 de dolari. Aceasta a anunțat apoi ca biletele sunt valabile și pot fi folosite cu incredere, relateaza Digi24 . Eroarea a afectat aplicația mobila a China Southern Airlines.…

- Compania romaneasca de distribuție Aquila, controlata de oamenii de afaceri Constantin-Catalin Vasile și Alin-Adrian Dociu, intenționeaza sa cumpere un producator ieșean de lichide și aerosoli pentru intreținerea autoturismelor, cu 30 de ani de experiența.

- Compania de Transport Public Arad informeaza ca, incepand de luni, 6 noiembrie 2023, se reia circulația tramvaielor, pe tronsonul Renașterii – Vladimirescu – Ghioroc și... The post De luni se reia circulația tramvaielor, pe ruta Arad – Ghioroc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Moldova nu este inca aprovizionata cu cantitatea necesara de gaze naturale pentru intreg sezonul rece care se apropie. Compania "Energocom" continua achizițiile, de aceea deocamdata nu se știe care va fi prețul final pentru consumatori in aceasta iarna. Despre aceasta a anunțat Ministrul Energiei, Victor…

- Utilizatorii care vor dori sa scape de reclamele afisate de TikTok ar putea, la un moment dat, sa aiba aceasta optiune prin intermediul unui abonament, transmite News.ro. TikTok a inceput sa testeze „experienta fara reclame”, care costa, pentru ca implica un abonament lunar prin care, cei care-l platesc,…