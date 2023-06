Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a cerut Ministerului Educației și Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale promovarea la nivelul Guvernului a unui Memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii, in urma discuției telefonice purtate cu reprezentanții…

- • Sindicatele din Educatie continua sa nu creada in promisiuni si cer garantii clare • Ministrul Ligia Deca sustine ca „nu va exista situatia in care mediile nu vor fi incheiate, iar elevii nu isi vor putea da examenele” • Angajatii din Sanatate isi vor striga si ei nemultumirile la fereastra guvernantilor!…

- Marcel Ciolacu a prezentat, intr-un mesaj postat pe Facebook, deciziile luate in urma discuțiilor purtate cu sindicatele din Sanatate. „Așa cum am spus, am stopat orice negociere politica pana la rezolvarea problemelor sociale din țara. Astazi am avut o discuție foarte aplicata cu reprezentanții sindicatelor…

- Angajații din Sanatate vor organiza un miting de protest in Piata Victoriei din Capitala in data de 8 iunie urmand ca, la 1 iulie, sa fie declansata greva generala, potrivit unui comunicat al Federatiei Solidaritatea Sanitara. „Sunt doua categorii de nemulțumiri. Este prima nemulțumire care ține de…

- Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem, protestul urmand sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat pentru declansarea ei vor

- Angajații din sistemul de sanatate vor organiza un miting de protest in Piata Victoriei din Capitala in data de 8 iunie urmand ca, la 1 iulie, sa fie declansata greva generala, a anunțat joi Federatia Solidaritatea Sanitara. Anunțul sindicatelor din sanatate vine la doar o zi dupa ce profesorii au decis…

- Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre masurile de reducere a cheltuielilor bugetare, pe fondul scaderii incasarilor la bugetul de stat, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut sa nu fie taieri salariale de niciun fel, iar pana la noua lege a salarizarii sa nu creasca

- Sindicalistii Sanitas transmit, joi, ca sunt profund nemultumiti de stadiul negocierilor pentru noua lege a salarizarii si de lipsa implementarii integrale a legii aflate in vigoare. Sindicalistii afirma ca, desi legea pentru sectorul sanitar a fost negociata cu reprezentantii ministerului de resprt…