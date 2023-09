Dupa luni de negocieri, sindicaliștii Metrorex au obținut majorari salariale de 13%, incepand cu 1 noiembrie 2023. Majorarile au fost aprobate in ședința Consiliului de Administrație. De subliniat ca acelasi cuantum al majorarilor nu se va acorda si funcțiilor de conducere depou, veniturile acestei categorii urmand a se uniformiza cu cel din secțiile Metrorex. Pentru 2023, compania și-a prognozat, conform datelor din bugetul aprobat in luna mai, un numar de 5.800 angajați pentru finele acestui an, și un caștig mediu lunar pe salariat de circa 12.000 de lei. The post Majorari salariale la Metrorex…