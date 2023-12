Stiri pe aceeasi tema

- Anumiți șoferi ar putea plati polițe RCA mai mari, dupa ce s-a modificat sistemul bonus-malus. Masura ar putea fi impusa pentru ca Romania este pe primul loc in UE, la capitolul accidente rutiere. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) considera ca sancțiunile aplicate șoferilor responsabili de…

- Daca anul 2023 a fost unul de criza economica influențata și de cele doua seisme puternice din februarie, vara viitoare turiștii ar putea plati mai mult pentru un sejur in Turcia, iar devalorizarea lirei turcești a dus la noua criza.

- Deși cererea a scazut, carnea de porc este tot mai scumpa, iar specialiștii atrag atenția ca trebuie sa ne așteptam ca prețurile sa creasca și mai mult in perioada urmatoare. Din cauza prețului ridicat, carnea de porc nu mai este atat de cautata in piețe, romanii orientandu-se catre variante mai ieftine.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3…

- Cladirile și terenurile confiscate de ANAF vor intra in proprietatea statului. Cum vor crește redevențele Ministerul Finanțelor vrea sa reglementeze transferul bunurilor confiscate de ANAF in proprietatea unitaților administrativ-teritoriale și indexarea redevențelor cu rata inflației. Un proiect in…

- In ședința de joi a Guvernului, s-a discutat in prima lectura un proiect de lege care vizeaza prelungirea valabilitații polițelor RCA pana la finalul acestui an. Aceasta masura vine ca raspuns la preocuparile și cerințele conducatorilor auto, in contextul in care prețurile polițelor RCA au crescut semnificativ…

- Președintele Emmanuel Macron dorește sa investeasca in patrimoniul religios și anunța o mobilizare naționala pentru a susține acest patrimoniu. O situație cat se poate de sensibila, insa, scrie rfi.ro. Ideea președintelui este de a fi ajutate bisericile catolice situate in localitați care…