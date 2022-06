Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni, la reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, ca pana in 1 iulie coaliția va lua o decizie cu privire la masurile fiscale. „Pana in data de 1 va fi o decizie in ceea ce privește masurile fiscale propuse de catre coaliție. Astazi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este „momentul cel mai bun” de a veni cu o impozitare progresiva, a pensiilor speciale „in mod deosebit”. „Vom veni cu o reforma a pensiilor sustenabila in acest moment pentru romani. Nu putem lasa romanii cu o pensie de 1.600 de lei. (…) Eu personal nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca decizia social-democratilor de a intra la guvernare a fost una corecta si sustine ca cel mai mare castig al actualei coalitii este ca functioneaza la „parametrii asteptati de populatia Romaniei”. „Castigul cel mai mare al actualei coalitii este ca functioneaza…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a transmis marți, 17 mai, ca liderii coaliției, care discuta impozitarea progresiva la Palatul Victoria , nu vor sa diminueze cheltuielile statului prin eliminarea pensiilor speciale, ci creeaza „instituții și sinecuri”, in contextul inflației din Romania,…

- Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR discuta marți, 18 mai, la ora 15.00, la Palatul Victoria, despre cele 7 jaloane restante din PNRR, dar și despre introducerea impozitarii progresive a veniturilor, au declarat surse politice pentru Libertatea.La ședința de coaliție de la Guvern va fi prezent…

- Cristian Paun profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre intentia Guvernului de a da OUG pentru specula ca ii transmite ministrului Finantelor, Adrian Caciu, ca speculam in fiecare clipa a existentei…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat luni dimineata, ca, in ceea ce priveste tichetele pentru alimente de baza, trebuie marita valoarea nominala, iar costul preconizat in vederea acestora ar ajunge la o valoare aproximativa de 600 de milioane de euro. Potrivit liderului PSD, ministrul Finantelor,…