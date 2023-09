Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta joi o ordonanta prin care salariul minim pe economie creste de la 3.000 la 3.300 de lei si o hotarare prin care salariul minim in constructii creste de la 4.000 la 4.500 de lei, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, la Interviurile Digi24.ro.

- Executivul a aprobat in ședința proiectul privind masurile fiscal-bugetare. Creșterea salariului minim cu 10% va fi emisa printr-o hotarare de Guvern, iar majorarile din construcții și agricultura vor fi reglementate printr-un OUG separat.

- Guvernul a revenit cu vești proaste pentru romani! In timp ce salariații așteptau luna octombrie pentru a primi mai mulți bani, se pare ca salariul minim pe economie nu va mai crește de la inceputul lunii, așa cum a fost anunțat inițial. Iata ce mesaj a transmis Marcel Ciolacu pentru romani.

- Principala problema este legata de majorarea salariului, la pachet cu eliminarea unei scutiri de taxe. Daca salariul minim brut se va majora la 3.300 lei de la 1 octombrie și nu va mai exista o scutire de taxe pentru 200 lei, un angajat va incasa net 1.964 de lei, in timp ce, daca se scutesc cei 200…

- Coalitia a discutat in ultima perioada despre o majorare a salariului minim, iar premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa discute cu patronatele si sindicatele privind procentul acestei majorari. Potrivit unor surse liberale, este nevoie de un acord cu patronatele si sindicatele pe aceasta majorare. Marcel…