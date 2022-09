Stiri pe aceeasi tema

- Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim, pentru ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim, a declarat, sambata, ministrul Muncii, Marius Budai, pentru Digi24. „Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim. Inteleg ceea ce spune…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține in continuare majorarea pensiilor cu minimum 10% și a salariului minim. Premierul Nicolae Ciuca afirma ca nu poate exprima o opinie pana nu are proiecția bugetului pe anul viitor.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța la RFI ca a convenit cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca inceperea discuțiilor cu partenerii sociali despre un salariu minim adecvat: „Propunerea PSD privind majorarea salariului minim la 3.000 de lei brut este exact

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține in continuare majorarea pensiilor și a salariului minim și anunța ca exista analize și cifre care arata ca modificarile sunt posibile. Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca propunerea nu a fost discutata la

- Vești de ultim moment vin de la social-democratul Marius Budai, aflat la șefia Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. Aflat la Neptun, Budai a anunțat ce masuri sociale va propune PSD-ul coaliției de guvernare, respectiv celorlalte doua formațiuni ce fac parte din alianța aflata la guvernare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune cresterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. Se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda si la o crestere a punctului de pensie.ldquo;PSD va propune in coalitie majorarea salariului…

- Partidul Social Democrat (PSD) va propune coalitiei de guvernare majorarea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat declarații de ultim moment, in cadrul emisiunii In fața națiunii de la Antena 3, in care a vorbit despre majorarea salariului minim și despre aplicarea salariului minim european in Romania.