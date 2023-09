Majorarea salariilor: un leu în portofel, trei lei la stat Majorarea salariului minim este o iluzie. Pentru cei 83 de lei in plus la salariu, statul primește de aproape trei ori mai mult. Problema este ca majorarea salariilor vine la pachet cu eliminarea unei scutiri de taxe. Astfel, daca la 1 octombrie salariul minim brut va ajunge la 3.300 și nu va mai exista scutirea de taxe actuala pentru 200 de lei, angajații vor primi in mana 1.964 de lei. Daca scutirea ar fi ramas in vigoare, netul era mai consistent, respectiv 2.164 de lei. Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mari din Romania a spus ca antreprenorii ar fi de acord cu majorarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

