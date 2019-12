Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase covoare moldovenești au fost prezentate publicului duminica, in cadrul celei de a VI-a ediții a Targului Național „Covorul Dorului”. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii.

- Federatia Moldoveneasca de Fotbal a lansat campania "Fotbal in școli". Scopul principal al proiectului este creșterea nivelului de implicare a copiilor in acest gen sport. Cu aceasta ocazie a fost semnat un memorandum cu Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii.

- CHIȘINAU, 28 nov - Sputnik. Evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna vor demara la 1 decembrie, cu un program artistic in Piața Marii Adunari Naționale și Scuarul Catedralei. © AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCUCum vom trece frontiera moldo-romana de sarbatori: Decizia autoritaților Targul de…

- Doua persoane cu dizabilitați locomotorii din Ungheni, Alexandru Cracan și Valeriu Romașco, s-au ales cu cate un scaun sportiv rulant. Acest lucru s-a datorat unei activitați organizate de Junior Chamber International (JCI) Ungheni. Duminica, 24 noiembrie, pe stadionul central din Ungheni s-a desfașurat o…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Corneliu Popovici, vorbește in studioul Sputnik Moldova despre situația din sistemul educațional din Moldova. Cum iși propune noul ministru sa soluționeze problemele din sistem, aflați din emisiunea ”La Ordinea Zilei”.

- La șefia Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, premierul desemnat Ion Chicu l-a propus pe Corneliu Popovici, consilier in domeniul educației, culturii și cercetarii al președintelui Igor Dodon.

- Asociația Cineaștilor Independenți Alternative Cinema și Casa de producție Rova Film in parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” din Chisinau, Uniunea Cineastilor din Romania, Centrul National al Cinematografiei

- In dimineața zilei de 24 septembrie, Tinerii Ambasadori Europeni au poposit la Liceul ”Vasile Alecsandri” din Ungheni, unde au fost intampinați de sute de elevi ai instituției. ”Sunteți foarte activi, realizați multe proiecte și sunteți foarte buni in ceea ce faceți”, le-au spus oaspeții din capitala,…