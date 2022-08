Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa majoreze salariile pentru angajații la stat. Cresterea ar urma sa intre in vigoare chiar luna aceasta și ii vizeaza pe toți bugetarii, cu excepția demnitarilor, a personalului din administrația publica locala și a angajaților din sanatate și educație.

- Statul va compensa majorarea ratei dobanzii la creditele acordate in cadrul programului „Prima Casa”. Pentru a diminua impactul scumpirii creditelor si a reduce riscul de intrare in incapacitate de plata a beneficiarilor programului, Guvernul a aprobat decizia privind compensarea majorarii dobanzii…

- Marius Ostaficiuc a estimat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca majorarile de taxe si impozite adoptate recent de guvern vor duce la un blocaj in economie, el cerand ca “statul sa discute cu mediul de afaceri pentru gasirea unor solutii comune in ceea ce priveste colectarea unor sume la bugetul…

- „Cresterea taxelor si a impozitelor – cand inflatia este la un nivel atat de ridicat, iar cresterea economica incetineste – este o masura profund gresita. Efectele imediate vor fi cresterea si mai accentuata a preturilor si amanarea sau renuntarea la unele investitii, poate chiar restrangerea activitatii.…

- In plina discutie despre majorarea impozitelor, Guvernul mai angajeaza peste 600 de bugetari. Azi, guvernul Ciuca are pe ordinea de zi doua hotarari de guvern prin care cresc exploziv schemele de personal din ministerele Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) si al Mediului. In plus, va creste…

- Majorarea impozitelor locale, eliminarea unor facilitați, dar și introducerea anumitor deductibilitați sunt doar cateva dintre variantele pe care coaliția le are pe masa pentru modificarea Codului fiscal de la anul.

- Piata muncii este reglementata de numeroase legi, atat angajatorii, cat si angajatii avand numeroase drepturi si obligatii pe care trebuie sa le respecte. In ciuda faptului ca acestea sunt puse la dispozitia oricui in Codul Muncii si ca accesul la informatie este mai simplu ca niciodata, realitatea…