Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15 mii de abonamente noi pentru calatoria in transportul public din capitala au fost vindute in primele trei zile de la inceperea comercializarii. Anunțul a fost facut astazi de catre șeful Direcției generale transport public și cai de comunicație, Vitalie Mihalache, in ședința operativa a serviciilor…

- 12 mii de abonamente noi pentru transportul public s-au vandut in prima zi in care au fost repartizat in cele 95 de puncte de vanzare de pe teritoriul municipiului Chișinau.La prima etapa au fost date in tipar circa 129 de mii de abonamente.

- Pensionarii si elevii claselor primare din Chisinau vor primi abonamente gratuite pentru calatoria cu transportul public. Beneficiile nu-i vizeaza pe pensionarii si elevii care nu locuiesc in Capitala. Autoritatile pregatesc acum designul celorlalte abonamente, cu plata, care vor fi puse in vinzare…

- Majorarea tarifelor la calatoria cu transportul public in Chisinau era inevitabila, insa sugestia municipalitatii pentru locuitorii orasului este sa opteze pentru abonamente. O spune primarul general al Chisinaului, Ion Ceban, noteaza IPN.

- Astazi, 13 iunie, Consilierii municipali au aprobat ca baza metodologia de calculare a tarifelor pentru calatoria in transportul public din Chișinau. Pentru aprobarea proiectului au votat 32 de consilieri. „Se pune in sarcina Primarului General al municipiului Chișinau de a stabili valoarea de referința…

- Calatoriile cu transportul public in Capitala nu se scumpesc, deocamdata. Doar 22 de consilieri municipali din totalul de 51 au sustinut propunerea Primariei de majorare a tarifului pana la 6 lei atat pentru troleibuze, cat si pentru autobuze.

- Corneliu Furculița, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, se declara impotriva majorarii tarifului la transportul public. Deputatul susține ca edilul Capitalei trebuie sa gaseasca soluții interne, transmite Știri.md. {{615349}}„Sint impotriva, trebuie sa gaseasca resurse pe intern și nu…

- Atentionare de calatorie emisa de MAE: Greva a angajatilor din transportul public maritim din Grecia, anuntata pentru 1 mai. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul...