Majorarea plafonului la contribuțiile pentru sănătate la PFA-uri este neconstituțională (Analiză) Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor introduce o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect de lege. Practic cei cu PFA platesc cota cea mai mare la Sanatate, nu beneficiaza de concediu medical și nu au beneficiat niciodata de facilitați, reduceri sau scutiri. O analiza pe textul propus arata ca triplarea contribuției la Sanatate este neconstituționala:CONSULTAȚI… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

