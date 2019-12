Stiri pe aceeasi tema

- România are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles. El a promis ca în scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate…

- OMV Petrom așteapta ca noul Guvern sa modifice legislația, pentru a demara proiectul gigant din Marea Neagra, in care injecteaza miliarde de dolari OMV Petrom a anuntat ca este pregatita sa accelereze o injectie de miliarde de dolari intr-un proiect energetic gigant din Marea Neagra, odata ce noul Guvern…

- Ziarul Unirea Majorarea pensiilor – incompatibila cu menținerea deficitului bugetar in limita a 3% din PIB prevazuta in Tratat Majorarea pensiilor – incompatibila cu menținerea deficitului bugetar in limita a 3% din PIB prevazuta in Tratat Comisia Europeana arata in raportul care contine constatarile…

- Deficitul bugetar la sfarsitul anului se apropie de 4-. Asta in conditiile in care Uniunea Europeana ne impune cel mult trei la suta. Primele informatii anuntate deja de premierul Ludovic Orban arata o gaura in buget de peste 20 de miliarde de lei in buget si 43 de orase ramase fara salarii si bani…

- Ludovic Orban: “Deficitul bugetar la zece luni este in realitate mult mai mare. A fost mentinut sub 3% pe spinarea mediului de afaceri” Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca deficitul bugetar la zece luni este, ''in realitate'', mult mai mare de 2,8% din PIB. "Suntem…

- Banca Mondiala revizuiește in sus creșterea economica a Romaniei, dar estimeaza ca deficitul bugetar se va adanci in 2020 Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata…

- Vesti bune pentru bugetari, salariile se vor majora si in 2020. O varianta care este luata in calcul este ca incepand de anul viitor, valoare salariului minim brut pe economie sa se faca in raport cu salariul mediu brut. In acest sens va fi modificat codul muncii unde va fi prevazut ca salariul minim…

- De cateva saptamani, o perdea de fum invaluie spațiul public, dintr-un foc ațațat continuu de PSD. Pactul pentru bunastare, ultima gaselnița a unui partid care nu are nimic in comun cu bunastarea, cu progresul. Un partid care flutura lozinci, care se ascunde in spatele unor date statistice pe care …