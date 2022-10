Majorarea pensiilor a ajuns un subiect de discuție aproape zilnic, ministrul Muncii, Marius Budai, avand mai mereu interveții in mass-media legate de creșterea veniturilor seniorilor Romaniei. Mai nou, Budai anunța un plus de cel puțin 10% de la 1 ianaurie 2023. O majorare a pensiilor cu rata inflatiei ar insemna un plus de 5,1 – 5,2%, pentru ca trebuie sa ne raportam la inflatia din 2021, conform prevederilor legale, si ar fi prea putin, de aceea propunerea noastra este de o crestere cu minimum 10%, de la 1 ianuarie, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, Marius Budai. Potrivit ministrului…