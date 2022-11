Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, 21 noiembrie, liderii coaliției de guvernare au anunțat ca majorarea pensiilor, subiect intens discutat in ultimele saptamani, va fi implementata de la 1 ianuarie. Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca „am decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi, 17 noiembrie, ca nu stie daca procentul de majorare a pensiilor va fi 6%, 12% sau un altul. Afirmațiile au venit in contextul in care, potrivit Antena 3 , premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus liberalilor intr-o ședința interna ca ia…

- „O sa venim cu un pachet social, economic, foarte clar pe anul viitor. Noi nu vorbim numai de pensii, vom hotari un salariu minim de 3.000 de lei. Am ajuns de acord ca anvelopa pentru pensii este de 15 miliarde de lei. Din aceștia, o suma pe care o sa o convenim in coaliție va merge pe marirea punctului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste din nou despre o majorarea diferentiata a pensiilor, de anul viitor, avansand ideea alocarii unei„ anvelope” de 15% pentru majorarea bugetului pensiilor, concomitent cu majorarea diferentiata a veniturilor pensionarilor. Fii la curent cu cele mai…

- ”Nu exista niciun blocaj. In momentul in care dezbatem bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat, acolo trebuie sa introducem. Discutii exista, care este rata inflatiei, care, conform INS, depaseste 16%. Este o discutie cat putem suporta, pentru ca trebuie sa alimentezi bugetul asigurarilor sociale…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a intervenit la Romania TV pentru a clarifica anumite detalii despre majorarea pensiilor, despre modificarea varstei de pensionare cat și despre majorarea salariului minim. Oficialul susține ca majorarea va avea loc intr-o singura tranșa, insa nu se știe cu exactitate…

- Pensionarii din Romania stau cu ochii pe anunțurile venite de la decidenți, pentru a afla ce noutați și promisiuni mai apar pe o tema de real interes pentru seniori, mai ales in contextul scumpirilor din ultima perioada, și anume pe subiectul așteptatei majorari a pensiilor. Precizari de ultima ora…

- "Au inceput discuții in ceea ce privește bugetul pe anul viitor. Am spus ca e prima data in istorie cand incepem discuțiile ca sa votam bugeul in noiembrie. In acest moment premierul colecteaza de la toți miniștrii un draft intreg cu date cu care se va merge la Bruxelles sa negociem. E posibil ca și…