Majorarea pensiilor cu 40% in 2020, un soc prea mare pentru economia Romaniei: care ar fi solutia "ideala"?

- Cițu: Majorarea alocațiilor și reducerea TVA ar duce deficitul bugetar la 5% din PIB. In zilele urmatoare, vor exista presiuni pe cursul valutar si pe dobanzi Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare…

- Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare la reducerea TVA si majorarea alocatiilor pentru copii, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "La majorarea alocatiilor impactul ar fi de 6 miliarde…

- Noul Guvern de la Bucuresti a decis sa mearga inainte cu cea mai mare majorare a pensiilor din ultimele trei decenii in cadrul bugetului pe 2020, in pofida ingrijorarilor crescute ca Romania va depasi limitele de deficit bugetar impuse de Uniunea Europeana, riscand sa fie retrogradata de marile agentii…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- "Avem dovada! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI CUM SCRIE IN LEGEA ACTUALA A PENSIILOR!Aseara, deputatul PNL Pavel Popescu a declarat la Digi TV: „Dumneavoastra de la PSD ați promis ca veți mari de șapte ori pensiile și i-ați lasat pe cei de la PNL sa vina sa livreze o…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca rectificarea bugetara va fi realizata pe un deficit bugetar de 4%. El a spus ca mare parte a banilor lipsa au fost cheltuiți in ultimele zile ale guvernarii PSD.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis:…

- Cresterea inflatiei, deprecierea leului si accentuarea blocajului financiar reprezinta principalele temeri ale investitorilor in toamna acestui an. Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de natura sa accentueze semnalele de alarma privind evolutia economiei, arata o analiza…