Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu spune, intr-un mesaj pe Facebook, ca la audierea de astazi, din comisii, pentru investirea noului Guvern, va veni cu o "bomba" privind majorarea pensiilor romanilor. Audierea ministrului are loc, luni, incepand cu ora 12.00, in comisiile reunite de…

- Cițu da asigurari ca declanșarea procedurii de deficit excesiv nu pune in pericol majorarea pensiilor și salariilor in acest an Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat,…

- ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna.Este cumva o confirmare a mesajului pe care Consiliul Fiscal l-a dat, ca Romania va avea probleme foarte mari de pastrare a echilibrelor macroeconomice, este inca o confirmare a faptului ca este necasara…

- "Iresponsabilitate, incompetenta, bataie de joc la adresa contribuabilului roman?PSD le bifeaza pe toate trei. Asa a trecut legea pensiilor prin parlament, FARA surse de finantare doar cu impactul NEGATIV pentru buget", scrie, luni seara, pe Facebook, Florin Citu. Ministrul Finantelor Publice afirma…

- ”Iresponsabilitate, incompetenta, bataie de joc la adresa contribuabilului roman?PSD le bifeaza pe toate trei. Asa a trecut legea pensiilor prin parlament, FARA surse de finantare doar cu impactul NEGATIV pentru buget”, scrie, luni seara, pe Facebook, Florin Citu. Ministrul Finantelor Publice…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca banii necesari pentru cresterea pensiilor cu 40% sunt inclusi in bugetul pe anul acesta, "legislatia este respectata". Despre o posibila modificare a actului normativ, Citu a precizat ca ar fi posibila numai daca ar exista riscul ca Romania…

- "Premierul Romaniei a facut o declarație pe care o susțin 100%. Dinamica creșterilor cheltuielilor cu asistența sociala este condiționata, ca in orice țara din lume, de evoluția economiei și a incasarilor la buget. Mai ales in situația Romaniei unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii și asistența…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri, ca eliminarea supraaccizei a redus pretul la pompa si, "pentru ca lumea sa nu inceapa anul cu stiri contradictorii", precizeaza ca Ministerul a recalculat nivelul accizei, in functie de legea promulgata si de Codul fiscal, care actualizeaza…