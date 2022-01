Majorarea ajutorului pentru înmormântare, odată cu creșterea salariului mediu brut Odata cu creșterea salariului mediu brut pe economie, de la 1 ianuarie 2022, s-a majorat și ajutorul financiar pe care il primesc rudele unei persoane decedate. Pana acum, caștigul salarial mediu brut era de 5.380 de lei, iar de la 1 ianuarie 2022 ajunge la valoarea de 6.095 de lei, scrie bzi.ro. Cuantumul ajutorului de deces se […] The post Majorarea ajutorului pentru inmormantare, odata cu creșterea salariului mediu brut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

