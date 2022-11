Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, susține ca majorarea salariului minim la 3.000 de lei este ”esențiala pentru a susține și proteja locurile de munca”. „Este o masura care se sincronizeaza cu proiectul salariului minim european și care ofera companiilor romanești un sprijin in incercarea de a-și asigura…

- Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii (CNIPMMR) sustine majorarea salariului minim la 3.000 de lei, insa propune ca acest lucru sa se intample dupa finalizarea iernii, a afirmat, joi, Florin Jianu, presedintele Consiliului.

- In cadrul unei declarații politice susținute in Parlament in aceasta saptamana, deputatul Marian Rasaliu a evidențiat faptul ca romanii au nevoie, mai mult decat oricand, de certitudini și de predictibilitate. In acest contect, decizia privind majorarea pensiilor și a salariului minim trebuie luata…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in urma unei masurii PSD privind majorarea voluntara a salariului minim, peste 170.000 de angajați au beneficiat de creșterea veniturilor. Ioan Stan a precizat ca pana in momentul de fața, 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a…

- PSD anunța ca, pana in prezent, 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a veniturilor nete cu 200 de lei, dupa data de 1 iunie 2022, cand a intrat in vigoare masura prin care aceasta suma suplimentara sa fie scutita de taxe, in cazul unei majorari voluntare a salariului minim. „Masura face parte…

- Ministrul Muncii, precizari despre majorarea pensiilor și a salariului minim de la 1 ianuarie 2023. Pragul minim anunțat de Budai Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca formatiunea politica din care face parte lucreaza la un…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța la RFI ca a convenit cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca inceperea discuțiilor cu partenerii sociali despre un salariu minim adecvat: „Propunerea PSD privind majorarea salariului minim la 3.000 de lei brut este exact

- Vești de ultim moment vin de la social-democratul Marius Budai, aflat la șefia Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. Aflat la Neptun, Budai a anunțat ce masuri sociale va propune PSD-ul coaliției de guvernare, respectiv celorlalte doua formațiuni ce fac parte din alianța aflata la guvernare…