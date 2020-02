Majorare salariu minim. Preţurile alimentelor au explodat Un angajat roman a caștigat, in medie, circa 3.200 de lei net in noiembrie anul trecut, in creștere semnificativa fața de acum doi ani, arata datele oficiale. Majorarea e vizibila, mai ales pe fluturașul de salariu. Daca salariul mediu a crescut cu 14% numai in ultimul an, alimentele s-au scumpit, in medie, cu 5%. Pe langa cartofi, cele mai mari creșteri de prețuri au fost la fructe (plus 16%) și la produsele din carne (plus 7%). "Daca te duci cu 200 RON la Carrefour acuma, versus acum un an, versus acum doi ani, parca nu e doar 4% pierderea de cumparare, e mai mult. Adica ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

