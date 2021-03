Stiri pe aceeasi tema

- Major, cainele mai tanar al lui Joe Biden, un ciobanesc german in varsta de 3 ani ar fi mușcat un membru al echipei de securitate de la Casa Alba, insa nu se știu inca detalii cu privire la acest incident, potrivit CNN. Decizie controversata a Ministerului Mediului: Animale rare, puse in bataia…

