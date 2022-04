M-am simtit inspirata, simt speranta din nou, a fost mesajul transmis, ieri, la Brasov, de Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, la finalul vizitei sale care a inclus o intalnire cu cadrele didactice si studentii Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda” si cu voluntarii filialei locale a Crucii Rosii si reprezentantii autoritatilor publice locale. „M-am simtit acasa, am simtit speranta din nou, am simtit energie pozitiva. Dupa ce Covid-ul ne-a adus diferente de opinie si am fost despartiti, pentru ca am stat acasa, acum am putut sa ne intalnim din nou. Si cum am spus si la Academia militara,…