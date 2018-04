Stiri pe aceeasi tema

- Seara exploziva la „Ferma Vedetelor”! Pe langa nervi incinși la maximum și vorbe spuse anapoda, Majda Aboulumosha a inceput sa planga cu suspine. In timp ce iși ștergea lacrimile, actrița “de ciocolata” a marturisit ce o apasa unui concurent aflat in competiția acerba. Citește și: Ups! Se leaga o idila…

- Sorin Ștefoni, fost primar PNL, a incetat din viața la varsta de 51 de ani. Politicianul a condus timp de 20 de ani localitatea Densus din Hunedoara. El a fost și secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Varstnicilor in anul 2013. Politicianul a condus timp de 20 de ani…

- Un concurent de la „Ferma Vedetelor” a ajuns la spital. In timpul intalnirii in care a fost dezvaluit cine a fost ales noul fermier șef al saptamanii, Monica Birladeanu a marturisit ca a primit un mesaj in care unul dintre concurenți a rugat-o sa-l duca la spital. Imediat ce au incheiat discuțiile,…

- Andrei Duban a parasit ”Ferma Vedetelor! Batalia decisive a dat-o cu Cristi Mitrea, cel care l-a provocat la duel. Lupta a fost echilibrata, dar a fost caștigata, in cele din urma, de Mitrea. Astfel, Duban a parasit competiția. Cel provocat la duel are dreptul sa aleaga forma de lupta. Astfel ca Andrei…

- S-au scurt momente neplacute pentru Daniel Iordachioaie in timp ce concureaza alaturi de Rona Hartner la „Ferma Vedetelor”. Din nefericire, partenera lui de concurs nu a fost atenta atunci cand artistului i-a fost rau, iar cea care a avut grija de el a fost Narcisa Suciu. Problemele medicale i-au pus…

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…