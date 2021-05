In departamentul Aveyron, Franta, in orașul medieval Severac-le-Chiteau, Maison de Jeanne are 700 de ani, o cladire construita din piatra in secolul al XIII-lea. Parterul este puțin mai mic decit etajul, deoarece in acele vremuri plateai doar taxe pe terenurile ocupate, așa ca toata lumea a construit inșelind! Este cea mai veche cladire de piatra din Franța, este locuita, iar in prezent casa es