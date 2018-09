Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a afirmat, la Comisia de politica externa din Senat, ca a discutat cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu, cu privire la declaratiile sale in legatura cu scrisoarea trimisa de avocatul presedintelui american, Rudolph Giuliani, dar Melescanu nu i-a comunicat…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, susține, referitor la posibilitatea de a fi retras din funcție, ca ar fi o greșeala, iar daca exista un interes politic, acesta ar trebui explicat."Parteneriatul Romania este acum la cel mai inalt nivel. Daca e un interes politic pentru rechemarea…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a negat miercuri ca s-ar fi implicat in politica interna americana, asa cum l-a acuzat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Faptul ca m-am impli...

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a respins miercuri acuzațiile lui Calin Popescu Tariceanu, in Comisia de politica externa a Senatului, spunand ca nu s-a implicat in politica interna a SUA, facand referire la declarațiile publice legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul președintelui…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Gorge Maior, este asteptat, miercuri, la ora 13.00, in Comisia de politica externa a Senatului, pentru a da explicatii cu privire la activitatea sa de diplomat, dar si cu privire la declaratiile publice pe care le-a facut

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a ajuns miercuri la Comisia de politica externa a Senatului pentru a fi audiat in legatura cu ultimele sale declaratii publice. Comisia a decis prin vot ca audierea sa fie publica. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, membru in Comisia…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, va fi audiat joi in Parlament, a anunțat președintele comisiei pentru controlul Serviciului, Claudiu Manda. El a precizat ca discuțiile vor viza atat bugetul instituției, cat și protocoalele semnate de SRI de-a lungul timpului, inclusiv ultimul aparut in spațiul public.…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara pe postul Digi24, ca in Romania exista o campanie recurenta de stiri false in ceea ce il priveste, el tinand sa sublinieze in context ca nu are nicio intentie politica si ca nu intreprinde nicio "actiune…