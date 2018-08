Maior spune ca Giuliani nu reprezinta SUA si are puncte de vedere incorecte: E de datoria mea sa apar reputatia tarii

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a luat act de comunicarea de presa emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicatii pe tema reactiei pe care a avut-o luni in urma aparitiei in spatiul public a unei scrisori ''atribuite…

- Geroge Maior a declarat ca a luat act de comunicarea MAE și a ținut sa precizeze ca Rudolph Giuliani este "o persoana privata care nu are nicio calitate oficiala in statul american". Am luat act de comunicarea de presa emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea mea pentru…

- Scrisoarea lui Rudolph Giuliani, fost procuror federal al Statelor Unite ale Americii si fost primar al orasului New York, trimisa oficialilor romani. “Draga domnule presedinte Iohannis, Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu prejudiciul continuu adus statului de drept in Romania, comis…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a subliniat valentele defensive ale scutului antiracheta si importanta sa strategica pentru Romania, pentru Statele Unite ale Americii si statele NATO in ansamblu, in cadrul unei intrevederi avute luni cu ...

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, luni, 16 iulie 2018, o intrevedere cu presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, congresmenul republican Devin Nunes, in contextul recentelor critici ale Rusiei la adresa sistemului de aparare…

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…